  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Saadet Partisi 5 ilde adaylarını açıkladı

Saadet Partisi 5 ilde adaylarını açıkladı

Saadet Partisi 5 ilde adaylarını açıkladı
Güncelleme:

Saadet Partisi'nin Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta belediye başkan adayları belli oldu.

Saadet Partisi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 76 ilçe ve 10 belde olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.

Partinin Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta belediye başkan adayları da açıklandı.

Saadet Partisi’nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz Acar, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Cem Dereli, Trabzon Belediye Başkan Adayı Recep Yakuphan ve Isparta Belediye Başkan Adayı Aydın Apaydın olarak belirlendi.

DHA

Etiketler saadet partisi belediye başkan adayı Elazığ Uşak Zonguldak Trabzon ısparta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafize Gaye Erkan hakkında yeni iddia: ABD'ye ne için gitti? Hafize Gaye Erkan hakkında yeni iddia: ABD'ye ne için gitti? Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı Nusret, restoranında kesilen adisyonu paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı Nusret, restoranında kesilen adisyonu paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Hafize Gaye Erkan yorumu: ''Bal gibi biliyoruz...'' Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Hafize Gaye Erkan yorumu: ''Bal gibi biliyoruz...'' Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte kalp sağlığı için altın öneriler Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte kalp sağlığı için altın öneriler Hava buz kesecek! Kar, sağanak ve fırtına geliyor Hava buz kesecek! Kar, sağanak ve fırtına geliyor İstanbul'da korkutan patlamalar İstanbul'da korkutan patlamalar Fatih Terim ''sevinçten'' yanındakileri tartakladı Fatih Terim ''sevinçten'' yanındakileri tartakladı Maç bitti, ortalık karıştı! Bülent Uygun ile Sumudica birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Bülent Uygun ile Sumudica birbirine girdi Hakarete hapis yolu açılıyor! Uzlaşma kaldırılacak Hakarete hapis yolu açılıyor! Uzlaşma kaldırılacak