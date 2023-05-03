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Sarıgül: Erzincan 6 Mayıs'ta tarih yazacak

Sarıgül: Erzincan 6 Mayıs'ta tarih yazacak
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CHP Erzincan Milletvekili Adayı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ''6 Mayıs 2023 tarihinde Cumhuriyet Meydanında Sayın Kılıçdaroğlu’yla Erzincanlıları buluşturacağız. Bunun hazırlığı ve heyecanını yaşıyoruz.'' dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Adayı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına devam ediyor. Sarıgül ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs'ta Erzincan Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek. 

Sarıgül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün İstanbul’a gittim. İki TV’de canlı yayına katıldım. Erzincan’ı anlattım. Erzincan’ımı Türkiye ile buluşturdum. Gece yarısı Erzincan’a döndüm. Çalışmaya devam ediyorum.

5 Mayıs Cuma gününde muhtarlarımızla kahvaltıda bir araya geleceğiz. Onları dinleyeceğim. Onlara muhtarlar için ne yapacağımızı anlatacağım.

6 Mayıs 2023 tarihinde Cumhuriyet Meydanında Sayın Kılıçdaroğlu’yla Erzincanlıları buluşturacağız. Bunun hazırlığı ve heyecanını yaşıyoruz.

Erzincan o gün tarih yazacak, tarih de Erzincan’ı yazacak.

Erzincan’a vakit tüketmeye değil, çalışmaya geldim.

Erzincan aşkıyla ve heyecanla çalışıyorum. Zaten heyecan duyulmadan yapılan işler başarılamaz. İsteyenler değil, çalışanlar kazanır.

AŞKLA ÇALIŞAN YORULMAZ

Biz de Doktor Ufuk Aktaş hocamla ve millet ittifakı teşkilatlarıyla, aşkla, şevkle, heyecanla çalışıyoruz.

Siyasi parti, dil, kültür ve inanç ayrımı gözetmeden herkesi aynı sevgi ve yaklaşımla kucaklıyor, derdini derdimiz, sevincini sevincimiz biliyor.

Allah’ın izni, hemşerilerimin desteğiyle Erzincan’ımızı varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacağız."

Etiketler chp mustafa sarıgül tdp türkiye değişim partisi
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