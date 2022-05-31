Sarıgül'ün partisinde istifa depremi

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkan yardımcıları ile 11 ilin il ve ilçe başkanı istifa etti

Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nde toplu istifa yaşandı. Sarıgül'ün parti politikalarından uzaklaştığı, partiyi tek adam zihniyeti ile dernek, işyeri yönetir gibi hareket ettiğini söyleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri Soner Gökçe, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan yardımcımız Gamze Büyük, MYK üyesi Teşkilat Başkan Yardımcımız Necmettin İzol, MYK üyemiz Ömer Urgun, Gençlik Kolları Genel Başkanı Ferhat Kenan'la birlikte 11 il ve ilçe başkanları ile birlikte Türkiye Değişim Partisi'nden istifa ediyoruz" dedi.

Gökçe, partinin tek adam rejimine karşı çıktığını söyleyen ama tek adam tarafından yönetilen, eş dost akrabaların partide görevlere getirildiği, ahbap çavuş ilişkisinin yaşandığını söyledi.

Gökçe, "Türkiye Değişim Partisi demokrasi için kurulmuş bir partidir. Kurumsallığı kurmak için yola çıktık ama maalesef başarılı olamadık. Bu sebeple biz halkımıza milletimize verdiğimiz bu sözle vebal altında kalmamak için merhametsiz, 3-4 ayda MYK değiştiren ve yanına yandaş alan bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Bu sebeple kendi oyunları ile kendilerini baş başa bırakıyor. İyi eğlenceler diliyoruz" dedi.