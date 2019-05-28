''Sayın Erdoğan, adalet size de bir gün lazım olacak''

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında, HDP’lilerin cezaevinde, katliam sorumlularının dışarıda olduğunu belirterek ‘Nerede sizin adaletiniz?’ diye sordu.

Pervin Buldan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Açlık grevleri ve ölüm oruçları Sayın Öcalan’ın çağrısıyla sona ermiştir. Bu mücadele, barışa, demokrasiye ve tüm Türkiye halklarına kazandıracaktır. Halklar da şunu iyi bilmelidir, direnmek yaşamaktır, yaşamak da direnmektir.

Açlık grevleri, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe bir itirazdı. Bu karanlık sürecin böyle devam ettirilemeyeceğini herkes göstermiştir. 4 yıl aradan sonra Sayın Öcalan’la avukat görüşünün yapılması sevindiricidir ve bu bir haktır. Çözüm sürecinin sonlandırılması ile ülke savaştan darbe sürecine, ekonomik krize varana kadar çok kötü süreçlerden geçmeye başladı. Oysa çözüm sürecinde annelerimiz ağlamıyor, gencecik fidanlar toprağa düşmüyordu. Barışa çok yaklaşmıştık çözüm sürecinde ancak bu sürecin sonlandırılması ülkeye 4 yıl kaybettirdi.

Tüm sorunların çözümü ancak toplumsal uzlaşı ve demokratik siyasetle mümkündür, hükümet de farkındadır. HDP olarak demokratik siyasette ve barış çizgisinde ısrar edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Cumhuriyet demokratikleşene kadar bu mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz.

YSK’NİN İPTAL GEREKÇESİ

250 sayfa uydurdular, çünkü savunamadılar. YSK kararında tek bir hırsızlıktan bahsedilmiyor. Şunu unutmasınlar, asıl gerekçeli kararı 23 Haziran’da İstanbul halkı verecektir. Her türlü hukuksuzluğa başvurdular. 250 sayfalık hukuksuz gerekçeye karşı İstanbul halkına çağrımızdır, 23 Haziran’da oy farkını 250 bin yapalım. Gerekirse 24 saat belediyelerimizin önünde nöbet tutarız, o belediyeleri size vermeyiz. 23 Haziran İstanbul seçimi bizim için aynı zamanda Muş seçimidir, Şırnak, Bağlar seçimidir, gasp edilen belediyelerimizin seçimidir. Tatvan’da yaşanan bir gasba, Tayvan’da yaşanmış gibi duyarsız kalırsanız yarın her yerde Tatvan’daki gibi davranmaya başlarlar. Hukuksuzluğa karşı topyekün mücadele edilmeli.

‘ADALET ÖLÜRSE İNSANLIK DA ÖLÜR’

Faşist devlet politikasının son örneği Halfeti’de görülmüştür. “İşkenceye sıfır tolerans” diyen AKP’nin icraatlarıdır bunlar. Buradan hükümeti uyarıyoruz; Halfeti’den elinizi çekin, işkenceciler hakkında derhal gereğini yapın, görevlileri alın.

Selahattin Demirtaşlar, Figen Yüksekdağlar, Sebahat Tunceller cezaevindeyken, katillerin dışarıda gezmesi kabul edilemez. Hizbullahçıları tahliye eden yargı Veli Encü’yü tutukladılar. Ferhat Encü 3 yıldır rehin olarak tutuluyor. Adaleti yok edenler unutmasın, adalet ölürse insanlık da ölür. Nerede sizin adaletiniz, hukukunuz? O adalet herkese lazım olacak Sayın Erdoğan, size de bir gün lazım olacak unutmayın.

