Seçim öncesi şimdi de imar affı müjdesi geliyor

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde "seçim müjdelerini" sıralayan iktidar şimdi de yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek imar affına hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici hafta başında yaptığı açıklamada "İmar barışı için kanun teklifi verdik. 2017 yılında çıkan imar barışında haksız gerekçelerle 3 milyon vatandaşımız faydalanamadı. Bunlar aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla yapıyor. Bunlar yapı kayıt mağdurları. Verdiğimiz kanun teklifinde şart koyduk. Özel mülk olacak, deprem riski taşımayacak. Bunlarla ilgili kanun teklifi verdik, çıkması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." demişti, hazırlıklar tamamlandı...

2023 seçimleri öncesinde yeni bir İmar affı yolda. Çıkacak tasarı ile 3 milyon kişinin yapı kayıt belgesi alması bekleniyor.

31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskanlar için 8 Haziran 2018'de geniş kapsamlı bir imar affı getirilmişti. İmar barışından yararlanamayan milyonlarca vatandaş olduğu gibi, mevzuata aykırı başvuru nedeniyle 20 bin 158, belge tutarının zamanında yatırılmaması nedeniyle de 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edilmişti.

Dairelerinin yapı kayıt belgesini almak için yıllardır bekleyen vatandaşlar, 2023 yılında yeni bir İmar affı bekliyor. Mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlerden önce vatandaşları memnun etmek isteyen hükumet, kulis bilgilerine göre nisan ayında bir imar barışı açıklamaya hazırlanıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın ortaklarından biri olan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de imar affı nedeniyle yaşanılan sıkıntılara dikkat çekmiş ve "2017 yılında çıkan imar barışında haksız gerekçelerle 3 milyon vatandaşımız faydalanamadı. Bunlar aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla yapıyor. Bunlar yapı kayıt mağdurları. Verdiğimiz kanun teklifinde şart koyduk. Özel mülk olacak, deprem riski taşımayacak. Bunlarla ilgili kanun teklifi verdik, çıkması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." demişti.

İmar barışının 2023'te çıkması için bütün partilerin destek vermesi bekleniyor. Meclis'te yer alan bütün gruplar tarafından onaylanacak yasanın başvurularının ise Haziran itibariyle alınması öngörülüyor. Yeni yasanın hangi tarihten önce yapılan yapıları kapsayacağı henüz netleşmese de, uzmanlar tarafından tahmin edilen tarih 31 Aralık 2022 olarak belirtildi.