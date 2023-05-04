Seçime günler kala Hulusi Akar hakkında sürpriz iddia

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ilgili dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı. Terkoğlu, Akar'ın muhalefete yeniden savunma bakanı olarak önerildiğini yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın muhalefete yeniden savunma bakanı olarak önerildiğini belirterek, "Sanki seçimde değil, savaştayız. Milletin uçağı, SİHA’sı, gemisi, düşmana karşı savunma için değil, sandığı patlatsın diye yapılmış gibi" diye yazdı.

Başkanlık referandumu öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarındaki gündeminin Fırat Kalkanı olduğunu kaydeden Terkoğlu, "Nitekim zafer, nisana yetişti, 29 Mart’ta bitti. Gelgelelim, askerliğin değil siyasetin ihtiyaçlarıyla verilen kararlar, bizzat operasyonun içindeki askerlerin ifadesiyle, 51 Mehmetçiğin kanına mal olmuştu.

Ders aldınız mı derseniz, elbette almadık. Alsak, seçim sandığının etrafına tankı, topu, gemiyi yerleştirir miydik? Alsak, asker parkasının altına iktidarın çıkarlarını gizler miydik? Alsak, milleti milletle harbe sokar mıydık? Kutsal sözler yanlış dudaklardan kurtulduğunda kanımız daha az akacak" ifadelerini kullandı.

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