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Sedat Peker açtı ağzını yumdu gözünü: Namussuzluk yapmayın

Sedat Peker açtı ağzını yumdu gözünü: Namussuzluk yapmayın

Sosyal medyadan paylaştığı videolar ile gündem olan Sedat Peker, sosyal medyada başlatılan "Tecavüzcü Pislik" etiketiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyada başlatılan "Tecavüzcü Pislik" etiketiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. Peker, sosyal medya hesabından peş peşe zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Peker'in açıklamaları şöyle oldu:

"Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!

Namussuzluk yapmayın, namussuzluk yapmayın. Benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz, tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın, adam gibi savaşın. Ben şehadet gömleğini giydim. Bundan sonrası ALLAH KERİM. LA GALİBE İLLALLAH!

Adam gibi savaşırsanız, mert bir düşmanla karşılaşacaksınız. Eğer şeytanlaşırsanız, dünyadaki en büyük şeytanla karşılaşacaksınız."

Etiketler sedat peker twitter açıklama
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