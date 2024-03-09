Sinan Oğan İYİ Parti adayı için destek istedi

2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle çok konuşulan Sinan Oğan, 31 Mart seçimleri için ilk defa bir parti adayı için oy istedi.

Yerel seçimler için ülke genelindeki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Seçimlere doğru yaklaşırken birbiri ardına beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olarak öne çıkan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğiyle uzun süre konuşulan Sinan Oğan, bu kez İYİ Parti'li bir adaya açık destek verdi.

"SİYASET ÜSTÜ BİR DURUM"

Yozgat'a giden Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Genel Başkanı olan Sinan Oğan İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenen Oğan, Yılmaz'a desteğini şu ifadelerle etti;

Bunu yapmam gerektiğine inandığım için yapıyorum, bu siyaset ötesi bir durum. Bu bir partiyi, bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır, dostluk bunun içindir.

2028'İ İŞARET ETTİ

2023 seçimlerinde Türkiye'nin, HDP'nin kıskacından çıktığına vurgu yapan Oğan, 2028'i işaret ederek, "Yarım kalan işimizi tamamlayacağız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanı olacak." dedi.