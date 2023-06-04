  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Sinan Oğan'dan dikkat çeken Mehmet Şimşek açıklaması

Sinan Oğan'dan dikkat çeken Mehmet Şimşek açıklaması

Sinan Oğan'dan dikkat çeken Mehmet Şimşek açıklaması
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, Maliye ve Hazine Bakanı olarak Mehmet Şimşek'in atanmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2'nci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Mehmet Şimşek ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep, enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz..."

Sinan Oğan, yaptığı paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, görevi Nureddin Nebati'den devralması sonrası yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu da ekledi.

Etiketler sinan oğan mehmet şimşek recep tayyip erdoğan ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mutluluğu yüzünden okundu: Evlilik hazırlığı yapan Eda Ece'ye sürpriz!
Ali Koç'tan derbi kararı
Meteoroloji yeniden uyardı: Yağışlar çok kuvvetli geliyor!
Goldman Sachs Dolar/TL tahminini açıkladı
Kulis: AK Parti'nin İBB başkan adayı Murat Kurum olabilir
5 Haziran haftası burç yorumları...
İslam Memiş, piyasaların Mehmet Şimşek için vereceği tepkiyi açıkladı
Türk komandosu Kosova yolunda
Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Bölgesi için kabus gibi deprem uyarısı