Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi o geceyi anlattı: ''Bir grup ülkücü arkadaş...''

Yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ağabeyinin kalp krizi geçirdiği gece yaşananları anlattı. Önder, ülkücü bir gurubun hastaneye gelerek ağabeyine kan vermek istediğini belirtti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyat sonrası Önder'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Önder'in hayati tehlikesi devam ederken kardeşi Ali Fuat Önder olay gecesi yaşananları anlattı.

TELE1'e konuşan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ağabeyinin, kalp krizi geçirdiğini anladığında yanındaki gazeteciden telefonundaki Abidin isimli doktoru aramasını istediğini söyledi. Sırrı Süreyya Önder’e kan vermek için bir grup ülkücünün hastaneye geldiğini belirten Ali Fuat Önder, 2009'da hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma amirliğini yaptığını söyleyen bir kişinin de kendisini ziyaret ettiğini anlatarak, "12 Eylül döneminde Mamak yıllarında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı" dedi.

'BİR GRUP ÜLKÜCÜ ARKADAŞ KAN VERMEK İSTEMİŞ'

Ali Fuat Önder, şunları söyledi:

“Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar. Yine Hakkari’den otobüslere, araçlara doluşup gelenler olmuş.

Hastaneye biri gelip 'kardeşini görmek istiyoruz' demiş. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında, 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı."

'DOKTOR ABİDİN'İ ARA'

Ali Fuat Önder, olay günü ağabeyinin yanında bir gazetecinin bulunduğunu ve Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirdiğini anladığında gazeteciden telefonundaki Abidin isimli bir doktoru aramasını istediğini söyledi.

Ali Fuat Önder'in açıklamaları şöyle:

“Bir gazeteci arkadaşla evdeler. Abim hissediyor. Yanındakine ‘Galiba ben kalp krizi geçiyorum. Doktor çağır. Rehberimde doktor Abidin var’ diyor. Arkadaşı doktoru arıyor, tabii hastaneden de ekip geliyor. Doktor, ekip ile iletişime geçiyor. Ambulans geldiğinde bilinci açık. Ambulansta bilinç gidiyor. Orada kalp duruyor. Geri döndürüyorlar."

Tele1