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  4. 15 Mart 2020 13:46

Siyasette korona tedbiri: Grup toplantıları iptal edildi

Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından siyasi partiler de önlem almaya başladı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantılarını iptal etti.

Siyasette korona tedbiri: Grup toplantıları iptal edildi
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AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

DHA

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