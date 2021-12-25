  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Şok iddia: ''AK Parti erken ve baskın seçim için YSK'dan bilgi istedi''

Şok iddia: ''AK Parti erken ve baskın seçim için YSK'dan bilgi istedi''

Şok iddia: ''AK Parti erken ve baskın seçim için YSK'dan bilgi istedi''

Muhalefetin erken seçim çağrılarını reddeden AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçim için hazır olunacak süreyi istediği iddia edildi.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, AK Parti iktidarı erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) hazır olup olmadığını sordu. YSK'nin ise 60 günden az olmamak kaydıyla hem yurt içi hem yurt dışı seçmenler için hazır olabileceklerini söylediği öne sürüldü.

İktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor. YSK’nın hem yurtiçi hem de yurtdışı seçmen için hazırlıklarını tamamlayabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. YSK ise iktidara verdiği cevabında 60 günden sonra yapılacak her seçime hazır olduğunu belirtti.

Milli Gazete

Etiketler baskın seçim erken seçim seçim ak parti iktidar ysk yüksek seçim kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli merak edilen soruya yanıtladı: ''Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz mi ?''
Sosyal medyayı sallayan ''2031 yılında İstanbul'dayım, yardım edin'' videosu
Citroën ''maceracı'' My Ami Buggy Concept'i tanıttı
2022'nin en şanslı burçları belli oldu
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer
SOLOTÜRK hangarının kapısı ilk kez açıldı... İşte Türkiye'nin nefeslerini kesen uçuşun sırları
''Eşiyle barışan sevgilisi'' İstanbul'da bir kadını kış günü sokağa attı
''Yastık altı'' altını olanlar dikkat! Altın Değerleme Sistemi geliyor
Bakan Nebati: ''Geliyor gelmekte olan; Hazine ve Maliye’nin sopası''
Dikkat! Artık bu imzayı atmayan, banka kredisi alamayacak!