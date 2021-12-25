Şok iddia: ''AK Parti erken ve baskın seçim için YSK'dan bilgi istedi''

Muhalefetin erken seçim çağrılarını reddeden AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçim için hazır olunacak süreyi istediği iddia edildi.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, AK Parti iktidarı erken seçim ve baskın seçim seçenekleri için Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) hazır olup olmadığını sordu. YSK'nin ise 60 günden az olmamak kaydıyla hem yurt içi hem yurt dışı seçmenler için hazır olabileceklerini söylediği öne sürüldü.

İktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK’nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor. YSK’nın hem yurtiçi hem de yurtdışı seçmen için hazırlıklarını tamamlayabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. YSK ise iktidara verdiği cevabında 60 günden sonra yapılacak her seçime hazır olduğunu belirtti.

Milli Gazete