Son anketten ''Erdoğan'a hayır'' çıktı!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube'da yayınladığı videosunda Temmuz ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmada son gündem maddeleri ve özellikle Ayasofya'nın oy tercihlerine etkisi ortaya konuldu.

Avrasya Anket tarafından yapılan araştırmada "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlara göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: 35,

CHP: 28,4

İYİ Parti: 2,4

HDP: 11,7

MHP: 7,4

Deva Partisi: 2,2

Gelecek Partisi: 2,3

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA ERDOĞAN'IN ŞANSI DÜŞÜK

Öte yandan yapılan araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de sorular soruldu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz?" sorusuna çoğunluk "Hayır" cevabı verdi.

İşte anketin cumhurbaşkanlığı seçimi bölümünden çıkan sonuç:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz?"

Evet, ona oy veririm: 38,9

Hayır, ona oy vermem: 46,8

Diğer adaylara bağlı - kararsızım: 14,3

"AYASOFYA'NIN AÇILMASI OY TERCİHİNİZİ ETKİLEDİ Mİ?"

Öte yandan katılımcılara "Ayasofya'nın açılması oy tercihinizi etkiledi mi" sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu soruya "Hayır" yanıtını verdi:

Ayasofya Camii'nin vakit namazlarına ve cuma namazlarına tamamen açık hale getirilmesi siyasi parti tercihinizi etkiledi mi?

Evet Cumhur İttifakı'na oy vermeye karar verdim: 0,2

Evet, muhalefet partilerinden birine oy vermeye karar verdim: 0,1

Hayır, etkilemedi: 99,7