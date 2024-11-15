Son seçim anketinde dengeler değişti: TBMM'de olmayan parti zirvede

Siyaset arenası yeni anayasayı, erken seçimi, bebek katili Öcalan'a umut hakkını tartışmaya devam ederken MAK Araştırma'nın son seçim anketi tüm dengelerin değiştirğini gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına "protesto oyları" damgasını vurdu.

Türkiye'de siyaset arenası her gün yeni bir gündem maddesiyle sarsılırken MAK Araştırma "Yarın bir genel seçim olsa..." anketinin sonuçlarını açıkladı.

MAK Araştırma'nın son seçim anketinde katılımcıların yüzde 28'i, protesto amacıyla oy kullanmayacaklarını söyledi.

Diğer katılımcıların verdiği yanıtlara göre CHP ile AK Parti arasında fark 1 puan oldu. Ankette İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti.

MAK Araştırma'dan ankete ilişkin yayınlanan notta, "Bu araştırma sırasında katılımcıların % 28 i "oy kullanmayacağım" dediği için "bu araştırma sandığa gidip oy kullanacağını söyleyenlerin tercihlerini" ifade etmektedir" denildi.

Araştırmada, "Yarın genel seçim olsa (milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği cevaplara göre partilerin sıralaması şöyle:

AK Parti: Yüzde 28

CHP: Yüzde 29

DEM Parti: Yüzde 7

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6

Zafer Partisi: Yüzde 4

TİP: Yüzde 1

DEVA: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 2

Kararsız / Cevap yok: Yüzde 7



MAK Araştırma'dan ankete ilişkin yayınlanan notta, "Bu araştırma sırasında katılımcıların % 28 i "oy kullanmayacağım" dediği için "bu araştırma sandığa gidip oy kullanacağını söyleyenlerin tercihlerini" ifade etmektedir" denildi.