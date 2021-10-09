Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti eridi, DEVA Partisi yükselişe geçti

ORC tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4.7'ye yükseldi.

ORC Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki, 1-5 Ekim tarihleri arasında yapmış oldukları araştırmanın sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.9 olarak gösterilirken, Ali Babacan'ın önderliğindeki DEVA Partisi'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti. AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK 6 PUAN

Araştırmaya katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.9'u AK Parti yanıtını verirken, ana muhalefet partisi CHP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 25.9'da kaldı. DEVA PARTİSİ'NDEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13.1, MHP'nin oy oranı yüzde 9.4, HDP'nin oy oranı yüzde 8.1, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4.7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.9 olarak belirlendi. İşte partilerin oy oranları;



