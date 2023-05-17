Soylu: ''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi bu seçimin sonucu şöyledir. 2 buçuk milyon fazla oy aldık, doğru mu? Gerçi onlar o seçim akşamı kazanmışlardı. Elinizde tutanaklar var, hala çamura yatıyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin ardından Ak Parti İlçe Başkanlıklarına yaptığı ziyaretlere devam etti.

Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, burada avukatlara çağrıda bulunarak, göreve çağırdı. Soylu, "Ne kadar avukatımız var? Hepsini, sandık günü sandık görevlisi yapacağız. Sandıktan önce de eğiteceğiz. Görev almayanları bilelim, bu kadar basit. Öyle hukuk okuyacaksınız, avukat olacaksınız, dava eriyim diyeceksiniz, ense yapmak yok" diye konuştu.

"YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ"

Sultangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, "Şimdi bu seçimin sonucu şöyledir. 2 buçuk milyon fazla oy aldık, doğru mu? Gerçi onlar o seçim akşamı kazanmışlardı. Elinizde tutanaklar var, hala çamura yatıyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymaz, hala çamura yatıyorlar. Hesap mı bilmiyorsunuz? Kitap mı bilmiyorsunuz? Ders mi bilmiyorsunuz? Bu millete, o akşam hiç yakışmadı. Hele 2 tane belediye başkanına hiç yakışmadı. Doğru değil. Milletten çıkıp bir özür dilemeleri lazım, "biz sizi yanıttık" demeleri lazım" dedi.