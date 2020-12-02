Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar iddiayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Süleyman Soylu, Dündar’a konuyla ilgili şunları söyledi:

"Zaman zaman siyasi kişilikler veya dönemin çok popüler insanları ya da devlette görev yapan kilit noktalarda görev yapanlarla ilgili olarak istihbari bilgiler ulaşır bize.

Bu ya açık istihbarat kaynaklarından elde edilir ya da terör örgütlerinin veya bu eylemleri yapacak grupların teknik takipleri sırasında elde edilir veya operasyonlardan sonra yapılan sorgulamalarda buna benzer duyumlar alınır ve bu istihbaratlar titiz bir şekilde değerlendirilir ve derecelendirilir.

*Ve gerekirse o kişiyi koruyan koruma polislerine bildirilir, Koruma Şube Müdürlükleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından. Ve onların daha dikkatli olmaları konusunda bazı bilgiler paylaşılır. Gerekirse bu ekipler takviye edilir.

Tabi bu arada derecelendirilmeye göre operasyonlar yapılır ve böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz."

"Benimle ilgili de operasyonlar yapıldı"

Dündar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben tahmin ediyorum sayın İçişleri Bakanı da yoğun bir şekilde terör operasyonları yaptığı için o da zaman zaman bu tür istihbari bilgiler elde ediyordur.

Aşağı yukarı 30 yıldır polis teşkilatı tarafından görevlendirilmiş bir koruma polisim var. Onun koruması altında yaşıyorum. Zaman zaman yaptığım haberlerin toplumda yarattığı etkiler nedeniyle zaten tüm terör örgütlerinin ölüm listesinde adım bulunuyor. Bu koruma ekipleri arttırıldı.

Mesela zaman geldi 4 kişilik bir ekip beni korudu. Devlet bu konularda son derece hassastır ve gereken istihbaratları en iyi şekilde değerlendirir.

Benimle ilgili de bazı operasyonlar yapıldı ama bunları toplumla pek paylaşmadım."



