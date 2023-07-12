Tanju Özcan açıkladı: ''B Planım hazır!''

Adalet ve Değişim yürüyüşü bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde son bulacak olan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "B Planı"nın hazır olduğu açıklandı.

CHP'de seçim sonrası alevlenen tartışmaları körükleyen isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğini ve İmamoğlu'na desteğini açık açık dile getirmişti. Partisinden 1 yıllığına ihraç edilişinin ardından geri döndükten hemen sonra yeniden ve bu kez kesin ihracı istenerek disipline sevk edilen Özcan'ın 3 Temmuz'da başlattığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nde hedefine varmasına saatler kaldı.

Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne varış hedefini çarşamba günü olarak belirlemesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin de Özcan ve yanındakilerle aynı saatlerde CHP Genel Merkezi önünde olacağı iddiaları gündeme geldi. Yol boyunca ara verip sık sık yürüyüşüne ve CHP'deki tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yapan Özcan iddiayı "Korkunç" olarak nitelendirdi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna Özcan şu yanıtı vermişti:

"Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın."

Destekçileriyle birlikte bugün saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlayan Özcan'ın nasıl karşılanacağı ve genel merkez kapılarının açılıp açılmayacağı merak konusu. Özcan, "O gün bize kapıları açmazlarsa genel merkezin önünde toplanırız. Ama bu her şeyden önce bu bir ayıp. Çünkü oraya gelecek olan insanların tamamı ya Cumhuriyet Halk Partili ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar olacak" demişti.

Özcan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin kabul edilmemesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun makam odasının da bulunduğu CHP Genel Merkezi önünde istifa çağrısını yinelemesi bekleniyor.

Öte yandan kamuoyunda CHP Genel Başkanlığı için en güçlü isim olarak Ekrem İmamoğlu'nun görüldüğü görüşünü dillendiren Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına kendi adaylığını da yine yürüyüşü sırasında yaptığı bir konuşmada şu sözlerle ortaya koymuştu:

"Ben buradan şunu söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na: Lütfen baskı yapmayın. Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Eğer sizi yenecek birisi çıkmazsa kurultayda karşınıza Tanju Özcan olarak ben yeterli imzayı toplayıp aday olarak çıkmaya hazırım. Korkmayın."