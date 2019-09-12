Tarım Bakanı yangın uçakları için Rusya'da

THK’nin uçakları dururken Rus yangın söndürme uçaklarına 175 milyon dolar ödenecek

Türk Hava Kurumu’nun (THK) elindeki 20 yangın söndürme uçağı dururken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni uçak alımı için Rusya’ya gitti. Rus uçaklarının manevra kabiliyetlerini öven Pakdemirli, “Bu uzun süredir takip ettiğimiz bir uçak. Kumandaları yumuşak, manevraya gelebiliyor” dedi.

Pakdemirli’nin “beğendiği” Be-200 tipi yangın söndürme uçaklarının tanesi 35 milyon dolar. Pakdemirli 5 uçak satın almak için pazarlıklara başlamış. Orman yangınlarına THK uçaklarıyla müdahale edilmemesine ilişkin eleştirileri yanıtlarken “Bu sene 4 milyon Avro vermedik diye mi oluyor bunların hepsi?” diyen Pakdemirli, toplam 175 milyon doları bulan bir harcama planıyor. Oysa Türk Hava Kurumu’nun elinde Türkiye koşullarına uygun çeşitli tipte 20 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor. 6’sı hazır durumda, 3’ü bakım gerektiren Kanada yapımı, dünyanın en iyi ve en çok kullanılan 9 adet CL- 215 tipi yangın söndürme uçağının yanı sıra daha küçük kapasiteli ancak manevra kabiliyeti yüksek, dağlar arasında azami derecede alçalabilen Polonya yapımı Dramodor tipi, 11 uçak var.

‘Niye yok ediyorsunuz?’

Pakdemirli’nin Rusya ziyaretini eski Türk Hava Kurumu Başkanı, emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ile konuştuk. Karakuş, “Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu’nu kalkındırmak varken neden yok olmasının önünü açıyorsunuz?” diye soruyor. Rus uçaklarının satın alınmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Karakuş, şöyle devam ediyor: “İstikbal göklerdedir diyen Atatürk, THK’yi kurup 39 kalem gelir yaratıp bu kuruma bağlamıştır. Mesela şeker fabrikalarının ürettiği ilk ürünün belli bir tonajı THK’ye ayrılmıştır. Atatürk’ün milli uçak yapalım diye kurduğu THK’nin içine sürüklendiği durumu kabullenmek zor!” Orman Bakanlığı’nın “THK’den uçak kiralamak zorunda değiliz, THK de ticari bir kurum” anlamına gelen açıklamasına da tepki gösteren Karakuş, “THK de tıpkı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi bir kurumdur. Aselsa n için, Havelsa n için, TAİ için ticari işletmedir diyebilir misiniz? THK’ye de bunu diyemezsiniz. THK milletin malıdır. Tüm malları kamuya aittir. Yetkililer bunu bilmiyorlar mı?” diyor. Pakdemirli’nin övgü ile söz ettiği uçakların Türkiye için uygun olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Rusya’nın arazileri düz. Be-200 uçakları büyük tonajlı, çok ağır uçaklar. Düz arazide sonuç veriyor. Türkiye’de ise ormanlarımızın büyük bölümü dağlık arazide. Bize en uygun uçağı Kanadalılar üretti ve THK’de bulunan 6 adet uçak, dünyanın en iyi yangın söndürme uçağı. Diğer 11 uçağımızı da biraz para harcayarak uçuşa hazır hale getirebiliriz.” 20 uçaklık bir filoya kavuşması mümkün olan THK dururken, 175 milyon dolar bütçeli Rus uçaklarını satın alma gerekçesini bakanlık açıklamak zorunda. Bu uçakları satın aldığında hangi pilotlarla uçuracağını da.