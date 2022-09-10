Tartışma büyüyor! Tunç Soyer: ''Saray erkanının değil Atatürk’ün izindeyiz''

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşma AK Parti'nin tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Îzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönemi büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı’na akın eden yüz binler hep bir ağızdan marşlar söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kutlama sırasında sahneye çıkarak, “Yüz yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar” dedi.

Soyer’in konuşması AK Parti’de rahatsızlık yarattı. AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Çelik, Soyer’in sözlerinin ‘şuursuzluk’ olduğunu söyledi.

“SARAY ERKANININ DEĞİL BAĞIMSIZLIK İÇİN GÖĞSÜNÜ SİPER EDEN ATATÜRK’ÜN İZİNDEYİZ”

Soyer, AK Parti’ye Twitter hesabından şöyle yanıt verdi:

“Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!

Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez.

Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz”

BAHÇELİ VAHDETTİN'İ SAVUNARAK YANIT VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" için yayınladığı mesajında, Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerini “Cehalet” olarak niteledi.

MHP lideri şu ifadelere yer verdi:

''Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Ecdadımıza karşı ihanet suçu işlemeleri fıtratlarının gereğidir.''

AK PARTİLİ ÇELİK: "OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALMASI ŞUURSUZLUKTUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Tunç Soyer'in açıklamasına tepki gösteren isimlerdendi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkeye yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef almasının şuursuzluk olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışanların milletin egemenlik hakları ile sorunu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de."