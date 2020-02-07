TBMM'de 11 milyon TL'lik yolsuzluk soruşturması!

Sandık skandalı, 15 Ocak’ta yapılan genel kurulda yeni yönetimin oluşmasıyla ortaya çıktı. Mustafa Köksal başkanlığındaki yeni yönetim, sandığın bazı işlemlerinde usulsüzlükler tespit etti.

Yönetimdeki 3 kişi istifa edince Köksal başkanlığındaki heyetin görevi düştü, bugün yeniden seçimli genel kurul yapılması kararı alındı. 1380 üyesi bulunan sandık personeli, toplantıya çağırılarak geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükler anlatıldı. Mustafa Köksal, personelin hakkını aramak için skandalla ilgili inceleme başlattıklarını, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

4 MİLYON LİRA NAKİT

Sözcü’nün haberine göre, sandıkta 4 milyon lira nakit bulunuyor. Ayrıca personele kredi olarak kullandırılan 5.5 milyon liranın da geri ödemesi yapılıyor. Kasadan 1 milyon lira alan yöneticilerin arsa aldıkları ve aynı arsayı daha sonra 1.7 milyon liraya satıp, kasaya yeniden 1 milyon lira koydukları belirlendi.

Arsa alımı gibi toplamda 11 milyona yakın usulsüzlük, zimmete geçirme ve yolsuzluk iddiaları araştırılıyor. Son toplantıda bir çalışan, kullandırılan krediler ve usulsüzlük için “Bilgisayar programına FETÖ’cüler mi girdi, açıklayın kim nasıl yolsuzluk yapmış” diye tepki gösterdi.

3 İSİM İDDİALARIN HEDEFİNDE

İddiaların hedefindeki çalışanlar Yücel Ç., Bülent Ç. ve Barış Ç.’nin kişisel hesapları ve birinci derece yakınlarının araştırıldığı öğrenildi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, gereğinin yapılması talimatı verdi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da sandıktaki yolsuzluk iddiaları için TBMM’ye önerge verdi.

Önergede, “Sandığın hesaplarından hangi şahısların hesaplarına kaç lira usulsüz olarak aktarılmıştır? Bu şahıslarla ilgili olarak hangi idari ve hukuki süreçler başlatılmıştır?” diye sordu.

SKANDAL, MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yolsuzlukla ilgili inceleme başlattı. CHP Milletvekili Ceylan, skandalı TBMM gündemine taşıdı.



