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  4. 01 Temmuz 2020 20:59

TBMM'de AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM Genel Kurulu’nda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

TBMM'de AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik
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TBMM Genel Kurulu’nda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Görüşmeler esnasında AK Parti ile HDP arasında ‘terör örgütleri' üzerinden tartışma çıktı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti'nin terör örgütleri ile ilişkisi olduğunun iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kendilerinin çizgilerinin belli olduğunu söyledi.

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