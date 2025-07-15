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TBMM'de CHP ve DEM Parti'siz 15 Temmuz anması...

TBMM'de CHP ve DEM Parti'siz 15 Temmuz anması...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi programına katıldı. Etkinliğe, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, gaziler ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz‘un yıllar içinde hazırlanan bir ihanet olduğunu belirterek, "15 Temmuz'dan sonra ehliyet, liyakat ve sadakat çerçevesinde devletin yeniden yapılandırılmasına şahit oluyoruz. Bu noktada da büyük bir mesafe aldığımızı, temizliğin yapılmasından sonra millete sadakatten başka sadakati kabul etmeyen, sadakati ne karanlık locada ne sahte hocada aramayan milletin evlatlarına devletin kapıları sonuna kadar açılmıştır. 15 Temmuz kurallara dayalı bir sistem, hukuk ve demokrasi bilinci yüksek bir topluluğun ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha öğretmiştir. Türkiye'deki bütün darbe teşebbüslerinin ve darbelerin ortak tarafı, darbeleri yönetenlerin tamamı gizli bir merkeze ve yapılanmaya sahip olmalarıdır. 15 Temmuz ile ilgili asıl olan gizlilik değil şeffaflıktır. Şeffaflık sadece hesap verilebilirlik değil, demokrasinin de standardını yükseltmek demektir" dedi.

Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma ruhunun olduğunu ve bunu daha da ileriye götürmenin vakti geldiğini savunarak, "Şimdi inşallah milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da ileriye götürerek Türkiye'nin tam anlamıyla terörsüz Türkiye olmasını sağlayarak tüm terör örgütlerinin geride kaldığı, silahların olmadığı, tam manasıyla barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi İnşallah hep beraber inşa edeceğiz. Ayrıca 15 Temmuz'dan aldığımız bu dersle Türkiye'de demokrasinin standartlarının yükselmesi, barış ve kardeşliğin güçlenmesi ile birlikte hiç şüphesiz TBMM, yeni, çağdaş, kapsayıcı, demokrat, kuşatıcı bir anayasa yapma mecburiyetindedir. Öyle bir anayasa yapalım ki, bir daha hiç kimse anayasadan almadığı güçle millete efendilik yapmaya kalkmasın. Demokrasi standartlarını öyle bir yükseltelim ki hiç kimse, pozisyonu ne olursa olsun, kime dayanırsa dayansın darbe yapmayı aklının ucundan geçirmesin" dedi.

İHA

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Etiketler recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Destici cumhur ittifakı tansu çiller
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