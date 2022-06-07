TEK Parti lideri Ahmet Özal'dan iddialı çıkış

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı bir programda partisinin alacağı oy oranını açıkladı, ''Alamazsak hatırlatın'' diye konuştu.

TEK Parti ile siyasete geri dönen Genel Başkan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal katıldığı televizyon programında partisinin 2023 seçimlerinde yüzde 25 oy alacağını ileri sürdü. Özal, “Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz” ifadelerini konuştu.

Siyasete neden geri döndüğünü açıklayan Ahmet Özal, “Ben 20 sene önce Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildim. Ondan sonra 20 sene siyasetle ilgilenmedim. Fakat biraz Doğu'ya gittim; Ağrı, Van, Hakkari, Trabzon, Erzurum, o bölgeleri gezdim. Sokaklarda insanlardan 'Siyasete dönün' diye baskı gördüm. Benim mevki-makam derdim olmadı hiçbir zaman. Ben bugün bir şeyler yapmaya çalışmazsam, tabii önce Allah'ın sonra milletin takdiridir bu, yaparsam yaparım yapamazsam da vicdanım rahat eder. Onun için siyasete döndüm.” diye konuştu.

BAZI PARTİLERDEN TEŞKİLAT OLARAK GELENLER DE VAR

Barajın yüzde 7'ye düştüğü hatırlatılan Özal, “Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini söyleyen Ahmet Özal, “Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz.” dedi.