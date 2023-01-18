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Temel Karamollaoğlu: Bugün seçim kararı alınsın

Temel Karamollaoğlu: Bugün seçim kararı alınsın
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Temel Karamollaoğlu, erken seçimle ilgili olarak hemen bugün seçim kararı alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de seçim gündemi hızlandı. Devlet Bahçeli'nin mayıs ayını işaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Mayıs tarihine vurgu yaptı.

Bu gelişmelerin ardından 6'lı masadan ilk yorum, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin değişime ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bugün karar alın adayımızı öğrenin"
İktidarın seçimi kazanmak için gösterdiği çabanın fayda etmeyeceğini öne süren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Bunu da kendileri anlamış gibi gözüküyor. Bütün çabaları, 'Biz seçime nasıl avantajlı bir şekilde gireriz.' hesabını yapıyorlar. Şunu hemen kendilerine ifade edelim ki, sizin seçim kazanacağınız herhangi bir denklem ve tarih aslında kalmamıştır. Madem seçim güncellenecek, hadi buyurun bugün seçim kararı alınsın, en geç 2 ay içerisinde de seçime gidelim. Hem de o çok merak ettiğiniz adayımızı da öğrenmiş olursunuz. Rahat bir nefes alırsınız, milletimiz de, bizler de."

Etiketler seçim anket Temel Karamollaoğlu
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