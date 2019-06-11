Temel Karamollaoğlu: ''Terör nedeniyle pasaportum iptal edildi''

Halk TV'de, Özlem Akarsu Çelik'in sunduğu Gün Ortası adlı programa konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışına çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini belirtti.

Karamollaoğlu, pasaport verilmeme gerekçesi olarak, isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.

Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi"ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili olarak Saadet Partisi’nin yayın organın TV5 ise resmi Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: