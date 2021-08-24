Temel Karamollaoğlu'na partisinin yayın organından sansür

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olmuş, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. “Milli görüş lideri kim? Siz mi Oğuzhan Bey mi?” sorusuna yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Parti içi meseleleri medya önünde tartışmayı isabetli görmüyorum.

Her partinin içinde farklı görüşlere sahip insanlar olur. Politikalar oluşturulurken herkes aynı görüştedir demek mümkün değil" dedi. Karamollaoğlu'nun sözleri medyada geniş yer alırken, Milli Görüş'ün yayın organı olan Milli Gazete'de yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Karamollaoğlu, Asiltürk ile ilgili soruya devamında şöyle dedi:

"Bizim tüzüğümüz çok açık. Son kararı verecek olan genel idare kuruludur. Bundan önce farklı fikirlerin gündeme gelmiş olmasını ben prensip itibariyle bir zenginlik olarak görürüm. Ama haddinden fazla ısrar, yani bunsuz olmaz gibi bir yaklaşımı da isabetli bulmam. Bunu bütün arkadaşlarım da bilirler"