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TİP, Ankara 1'inci Bölge'den aday çıkarmayacak

TİP, Ankara 1'inci Bölge'den aday çıkarmayacak
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Yeşil Sol Parti (YSP) ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan TİP'in, Ankara 1. Bölge'de aday çıkarmayacağı öğrenildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Ankara 1'inci Bölge'de (Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar) aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışmasının ardından HDP'den konuya ilişkin açıklama geldi. 

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Yeşil Sol Parti Ankara 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Emirali Türkmen, T24’te Seçime Doğru programında soruları yanıtladı.

Türkmen, TİP’in Ankara 1. Bölge’den aday çıkarmamasına yönelik tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Teknik bir sorundan dolayı liste vermek zorunda kaldıklarını bize de söylediler. Dün Ankara'da adaylarını tanıtırken birinci bölge adaylarını tanıtmadılar. Bugün itibariyle de arkadaşlar verdikleri listedeki arkadaşların istifa gerekçelerini vereceklerini ve birinci bölümden çekileceklerini söylediler. Bizde devrimciler arasında, sosyalistler arasında söz bakidir. Biz sözün gücüne inanırız. Söylediğimiz sözün gücüne inanırız doğal olarak bizim için ondan büyük bir sözleşme yoktur.”

Etiketler hdp tip aday ankara
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