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TİP Genel Başkanı Erkan Baş o ilden belediye başkan adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş o ilden belediye başkan adayı oldu
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı belirlemesinin ardından Gebze'de de sürpriz ismi aday gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

"GEBZE'DEN ADAYLIĞIMI İLAN EDİYORUM"

Erkan Baş adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır.

Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum. Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek."

Etiketler tıp erkan baş belediye
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