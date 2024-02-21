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TİP, ''Komünist Başkan'' Maçoğlu'na karşı aday çıkardı

TİP, ''Komünist Başkan'' Maçoğlu'na karşı aday çıkardı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde seçimlere Doğan Ergün ile gireceklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi:

"Kadıköy ve Şişli'de seçimlere büyük bir iddia ile hazırlanıyoruz. Bu vesileyle sizler aracılığıyla kamuoyuyla palaşmış olmak isterim; Kadıköy'de TİP olarak artık yönetebileceğimizi, halkla birlikte daha büyük sorunları çözebileceğimizi, yerel yönetim politikalarını uygulayabileceğimizi göstermek için seçimlere genel başkan yardımcımız Doğan Ergün yoldaşımızı aday göstermiş bulunmaktayız. TİP'in önemli bir tercihte bulunduğunu düşünüyoruz."

"KOMÜNİST BAŞKAN" KADIKÖY'DEN ADAY

Türkiye Komünist Partisi, ''Komünist Başkan'' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu İstanbul'un Kadıköy ilçesinden belediye başkanı adayı olarak göstermişti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendilerine bu konuda hiçbir şekilde danışılmadığını ve görüşlerinin alınmadığını belirterek, tepkisini dile getirmişti. 

Etiketler Türkiye işçi partisi kadıköy tıp komünist başkan
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