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TİP’in 4 Büyükşehir adayı belli oldu

TİP’in 4 Büyükşehir adayı belli oldu
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 4 Büyüksehir Belediye adayını açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de gerçekleştirdiği toplantıda partisinin 2024 Yerel Seçimleri’nde dört büyükşehirdeki belediye başkan adaylarını duyurdu.

İşte TİP’in 4 büyükşehir adayları:

Kocaeli - Hakan Koçak
Konya - Bilal Ortakalaycı
Trabzon - Süleyman Hacıbektaşoğlu
Ordu - Semih Yıldız

Etiketler tip erkan baş tip'in belediye başkan adayları tip'in büyükşehir belediye başkan adayları
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