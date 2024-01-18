TİP’in 4 Büyükşehir adayı belli oldu
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 4 Büyüksehir Belediye adayını açıkladı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de gerçekleştirdiği toplantıda partisinin 2024 Yerel Seçimleri’nde dört büyükşehirdeki belediye başkan adaylarını duyurdu.
İşte TİP’in 4 büyükşehir adayları:
Kocaeli - Hakan Koçak
Konya - Bilal Ortakalaycı
Trabzon - Süleyman Hacıbektaşoğlu
Ordu - Semih Yıldız
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