Tunç Soyer, adaylık için bavuru yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 Yerel Seçimleri’nde yeniden aday olmak için CHP İzmir İl Başkanlığına başvurdu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken adaylık yarışı da hız kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 Yerel Seçimleri’nde aday olmak için CHP’ye resmi başvurusunu yaptı. Soyer, ikinci dönem başkanlık için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na dosyasını teslim etti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmak için istifa dilekçesini verdi.