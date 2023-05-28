Türkiye seçimini yaptı... Erdoğan sandıktan zaferle çıktı!

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı oldu...

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Anadolu Ajansı ve ANKA'nın son verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan böylelikle 17'nci seçim zaferini kazanmış oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferleri: 27 Mart 1994 yerel seçim: %25,19

3 Kasım 2002 genel seçim: %34,28

29 Mart 2014 yerel seçim: %42,87

22 Temmuz 2007 genel seçim: %46,06

21 Ekim 2007 referandum: %68,95

29 Mart 2009 yerel seçim: %38,39

12 Eylül 2010 referandum: %57,88

12 Haziran 2011 genel seçim: %46,58

30 Mart 2014 yerel seçim: %45,5

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi: %58,02

7 Haziran 2015 genel seçim: %40,87

1 Kasım 2015 genel seçim: %49,49

16 Nisan 2017 referandum: %51,41

24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %52,59

31 Mart 2019 yerel seçim: %44,33

14 Mayıs 2023 genel seçim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki oyu yüzde %49.24 - AK Parti'nin oy oranı ise yüzde %35.78. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur resmi olmayan sonuçlara göre: %52,15