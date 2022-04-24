Ümit Özdağ rest çekti: ''Daha fazla rezil olmadan evinize dönün!''

DEVA Partisi lideri Babacan'ın 1915 olayları için yaptığı "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz" paylaşımına Zafer Partisi lideri Özdağ'dan çok sert bir yanıt geldi. Ümit Özdağ, Babacan'a "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün" yanıtını verdi.

Sosyal medya platformu Twitter'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gerginlik yaşandı. Babacan, yaptığı paylaşımda "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Babacan paylaşımında "Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum." ifadelerine yer verdi. Ali Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaşım yapan Ümit Özdağ "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün." diyerek "Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz." sözlerini kullandı.