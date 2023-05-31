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Ümit Özdağ'dan AK Partili isme çok sert sığınmacı yanıtı

Ümit Özdağ'dan AK Partili isme çok sert sığınmacı yanıtı
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kendisi için "Kafası, 20 yıl sonrası için bu nüfusun bize neler getirip neler götüreceğini algılayamaz. Gerekirse bunlar Türkiye'nin parçası haline getirilir, Türkleştirilir, Türkiye'ye sadık bir kitle haline gelir" diyen AK Partili Yasin Atay'a çok sert bir yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili "Gerekirse sığınmacılar Türkleştirilir, Türkiye’ye sadık hale getirilir" açıklamasında bulunan eski AK Parti Milletvekili Yasin Aktay'a yanıt verdi.

Turkish News Portal’a konuşan 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl sonrası için bu nüfusun bize neler getirip neler götüreceği konusunda Ümit Özdağ'ın kafası algılayamaz bunu. Bu iş biraz da sosyolojik bir iştir. Türkiye'nin emme ve entegre etme kapasitesi çok çok güçlüdür. Gerekirse bunlar Türkiye'nin parçası haline getirilir, Türkleştirilir, Türkiye'ye sadık bir kitle haline gelir."

"YASİN AKTAY TÜRK DÜŞMANIDIR"

Özdağ da, Flash Haber TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Türkiye Nereye' programında Aktay'ın bu açıklamasına, şu yanıtı verdi:

"Türkiye, Yasin Aktay'ı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki; Suriye'den gelenleri getirsin. Yasin Aktay Türk düşmanıdır. Tescilli bir Türk düşmanıdır. Yasin Aktay Atatürk düşmanıdır. Yasin Aktay Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerine düşmandır. Yasin Aktay'ın kafası etnik ırkçı bir kafadır. Arap ırkçısıdır, bu nedenle Atatürk'ün kurduğu Türk devletinden nefret eder ve onun yıkılması için çalışır."

Etiketler ümit özdağ Türk düşmanı yasin aktay
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