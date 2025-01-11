Ümit Özdağ'dan Bahçeli'yi kızdıracak çağrı

MHP’nin bugün sosyal medya hesabından yapılan "Barış" paylaşımı sonrasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'ye "size önerim Vahdettin ve Damat Ferit’in yolundan değil Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidin" diyerek seslendi.

MHP'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin fotoğrafı kullanılarak “Barışla herkes kazanır” notu düşülmüştü.

Bu paylaşımın ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Özdağ, MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma sert sözlerle yüklendi.

Terörle barış olmayacağını, sürecin devam etmesi takdirde Türkiye Cumhuriyeti ile PKK terör örgütünün eş değer hale getirileceğini belirten Özdağ açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli, barış devletler arasında olur. Bir terör örgütü ile barış yapamazsınız. Yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti ile PKK terör örgütünü eş değer hale getirirsiniz. PKK ile ancak PKK’nın teslim görüşmesini yapabilirsiniz. Oysa siz Türk devletine ve halkına PKK’ya teslim olmasını öneriyorsunuz. Sayın Bahçeli, PKK’ya teslim olmayacağız. Öcalan ve PKK’lılara af çıkmaması için mücade edeceğiz. Anayasamızın ilk 4 maddesinin, 42. Madde ve 66. Maddesinin değişmemesi için mücadele edeceğiz. Sayın Bahçeli, size önerim Vahdettin ve Damat Ferit’in yolundan değil Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidin.”