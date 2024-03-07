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Ümit Özdağ'dan Burcu Köksal'a davet

Ümit Özdağ'dan Burcu Köksal'a davet
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'ı partilerine katılmaya davet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'a yanıt vermiş ve ''Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'' demişti. 

Cumhuriyet

Etiketler Ümit Özdağ parti davet
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