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Ümit Özdağ'dan Erdoğan'ı çok ama çok kızdıracak video

Ümit Özdağ'dan Erdoğan'ı çok ama çok kızdıracak video
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Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki sözlerinin kolajlandığı bir videoyu Twitter üzerinden paylaştı.

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın Türk milliyetçiliği ile ilgili geçmişteki ve yeni bir konuşmasını paylaştı. Erdoğan’ın, Antalya’da AKP Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda "Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum" dediği duyuldu.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Erdoğan Türk kavramını savunuyormuş. Bakın nasıl savunuyor." notuyla Erdoğan'ın Türklük ile ilgili söylediği sözleri içeren bir video paylaştı.

Etiketler zafer zafer partisi fırıldak recep tayyip erdoğan video twitter
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