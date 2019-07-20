Ümit Özdağ'dan sert çıkış: ''Bu ahlaksızların soylarına...''

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li Belediye Meclis Üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasını önerisine, "halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyerek karşı çıkmasına tepkiler dinmiyor.

Aktaş sözlerinin devamında ise, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Orman Haftasından farkı yok” demişti.

30 Ağustos'u hedef alan ifadelerinden dolayı kamuoyundan büyük tepki gören AK Parti'li Aktaş'a İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'dan çok sert tepki geldi.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos'un Türk milletinin en büyük bayramı olduğunu anlamayan bir zihniyet işgalci Yunan ordusunun Osman Gazi'nin türbesini kirletmesinden de rahatsız olmaz. Bu ahlaksızların soylarına iyi bakmak lazım. Bir yerden Yunan dölü bulaşmış olmalı." dedi.