Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan sorusuna bomba yanıt

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi" soruna verdiği yanıtla gündem oldu.

14 Mayıs seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan ATA İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı gösterme kararı almıştı.

14 Mayıs'taki seçimler sonrasında ATA İttifakı dağılmış, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimler sonrası "Sinan Oğan karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.



Katıldığı Youtube programında konuşan Özdağ, Oğan'ın ikinci turdaki kararıyla ilgili olarak "Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." dedi.



Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.