Ümit Özdağ’dan Suriyelilere çağrı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesaplarından Suriyeli sığınmacılara yönelik, Arapça alt yazılı olarak yayınladığı videoda, “Biz sizin gerçek dostunuzuz, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Siz de Türkiye’nin dostları olarak ülkenize dönün ve Suriye’nin yeniden inşasına katkı verin” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, dün akşam bir video mesaj yayınlayarak, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılara seslendi. Özdağ, Sosyal medya hesaplarında paylaştığı Arapça alt yazılı videoda şu çağrıyı yaptı;

“Ülkenizde bir iç savaş çıktı ve birçoğunuz bu iç savaştan kaçarak ülkemize sığındınız. Türk halkı da size kucak açtı ve misafir etti. Bu arada Suriye’deki iç savaş ülkenizde büyük yıkımlar yaptı. Ama son iki yılda büyük ölçüde savaş sona erdi. Sizlerin bayram tatillerinde ülkenize gidebilmenizden, ülkenizde ailelerinizi ziyaret edebilmenizden, iç savaşın büyük ölçüde bittiğini görüyoruz. Esasen, Avrupa Birliği ülkeleri de kendilerine sığınan ve iltica hakkını verdikleri Suriyelileri artık ülkelerine yolluyorlar.

Biz de Zafer Partisi olarak, 10 seneye yakın bir süredir ülkemizde misafir olan siz Suriyeli kardeşlerimizin artık vatanınıza dönme vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Misafirlik uzadığı zaman, ev sahibi içinde bir zulüm haline geliyor. Sizlerin Türkiye’nin dostları olarak vatanınıza dönerek, ülkenizi yeniden inşa etmenizin gerektiğine inanıyoruz. Türk halkının büyük bölümü de böyle düşünüyor.

Sizin burada kalma süreniz uzadıkça, bugüne kadar sizi dostlukla, misafirperverlikle karşılayan Türk halkının da sinirlerinin gerildiğini, siz de hissediyorsunuz. Biz Zafer Partisi olarak, sizin Türkiye’nin dostları olarak, Suriye’ye dönmeniz için bir plan hazırladık.

Bu plan çerçevesinde, hem oradaki güvenliğinizin ve geleceğinizin Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye’nin teminatı altında, olacağı bir ortam olacağını, hem de annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin topraklarına, kendi ülkenize, dönmenizi sağlayacağız. Biz sizin düşmanınız değiliz, aslında biz sizin gerçek dostlarınız.

Çünkü biz Zafer Partisi olarak, Suriye’nin bölünmesine karşı çıkıyoruz. Biz, Suriye’nin kuzeyinin, Suriye’den kopartılarak, orda bir pkk terör örgütü kontrolünde bölge oluşmamasını istemiyoruz.

Evet, artık ülkenize dönmenin zamanın geldiğine inanıyoruz. Şunu da anlamanızı bekliyoruz; Türk milleti, kendi vatanını sizinle paylaşmak istemiyor.

Hatırlayın!

Siz de Irak iç savaşı sırasında, ülkenize gelen, Iraklıları misafir etmiştiniz ama onlarla (üstelik onlarında Arap olmasına rağmen) ülkenizi paylaşmak istememiştiniz. Hiçbir millet ülkesini başka bir milletle paylaşmak istemez. Bunu da anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. Ve Zafer Partisi olarak, sizlere Suriye’de kendi evinizde, kendi vatanınızda, huzur ve refah içerisinde mutlu bir hayat diliyoruz.

Sizi bir gün Suriye’de ziyaret etmeyi ve dünyanın en güzel mezelerini hazırlayan Suriye sofrasında, sizlerle sohbet etmeyi arzu ediyoruz.”