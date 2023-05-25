Ümit Özdağ'ın kararı sonrası HDP 2'nci tur kararını verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''İsimler bizim açımızdan önemli değil. Biz Millet İttifakı ya da CHP ile ortaklık içinde değiliz. Biz Millet İttifakı'nı desteklemiyoruz. Biz barışı ve demokrasiyi destekliyoruz'' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın açıklamasının ardından gözler HDP'ye çevrildi.

PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Mardin ve Diyarbakır milletvekilleriyle birlikte Mardin'de vatandaşlarla bir araya geldi. Buldan, seçimlerin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanılmasını istedi. Buldan, CHP veya Millet İttifakı ile ortaklıkları olmadığını bunu demokrasi ve barış için istediklerini kaydetti.

"ŞİMDİ KAYBETTİRME ZAMANI"

Buldan, özetle şöyle konuştu: "14 Mayıs'ta eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir. Bu sizin başarınızdır. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur.

"FAŞİZM UYGULAMALARI ERDOĞAN KAZANIRSA DEVAM EDECEK"

Bu Türkiye'nin geleceği açısından, gençlerin geleceği açısından, halkımızın yarınları açısından önemli bir tercih olacaktır. Şunu unutmayalım; AKP'nin son 20 yıldaki karanlık ve faşizm uygulamaları eğer 28 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanırsa bir kez daha devam edecek ve buna Türkiye halkları karar verecek. Demokrasinin kazanması için, yarınlarımızın, geleceğimizin kazanması için bir kez daha seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.

"GELECEĞİMİZİ BELİRLEME SEÇİMİ"

Ben inanıyorum ki, 28 Mayıs'ta bu kararlılığını bir kez çok net bir şekilde daha ortaya koyacak ve gösterecek. Bu seçim geleceğimizi belirleme seçimidir. Bu seçim yarınlarımızı belirlemem seçimidir. Ve herkesten ricamız şudur; Lütfen gidin oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve Erdoğan'ı hep birlikte gönderelim.

"BARIŞI VE DEMOKRASİYİ DESTEKLİYORUZ"

İsimler bizim açımızdan önemli değil. Biz Millet İttifakı ya da CHP ile ortaklık içinde değiliz. Biz Millet İttifakı'nı desteklemiyoruz. Biz barışı ve demokrasiyi destekliyoruz.

"ÜLKENİN TARİHİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

28 Mayıs tarihinde sandıklarda demokrasi kazanacak, faşizm kaybedecek. Bu ülkenin tarihini bir kez daha birlikte yazacağız. Geleceğimizi yarınlarımızı aydınlık bir ülke içerisinde, mücadelemizin ve direnişimizin sonunda huzur içinde, refah içinde geçmesi için bu kararı vermek durumundayız."