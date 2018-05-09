Ümit Zileli: ''Atatürkçü Haydar Baş parlemontoda olmalı''



Ümit Zileli, Ekonomiyi çok iyi bilen “Milli Ekonomi-Milli Para” sentezinin sahibi, Cumhuriyeti ve Atatürk’ü sahiplenen bir parti lideri Profesör Haydar Baş’ın parlemontoya girmesi şart” dedi.

Ümit Zileli bu günkü köşesinde şunları söyledi, Millet İttifakı, dört partinin başvurusuyla resmiyet kazandı. Başından beri bu ittifak içinde adı geçen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ise ittifaka dâhil olmadı ya da olamadı. Olsaydı iyi olmaz mıydı tartışmaları yapılırken, köşe arkadaşım Can Ataklı, dün CHP kaynaklarından edindiği haberi paylaştı:

-BTP lideri Haydar Baş, CHP listesinden aday olabilir!..



Böyle bir durumda BTP de Millet İttifakı’na dışarıdan dâhil olmuş demektir. Ülke ekonomisinin iflası tartışmalarının ayyuka çıktığı, krizin göstere göstere geldiği bu süreçte “Milli Ekonomi-Milli Para” sentezinin sahibi, Cumhuriyeti ve Atatürk’ü sahiplenen bir parti lideri profesörün de parlamentoya girmesi, zaten az sayıdaki televizyon ve gazetelere bir kaç tane daha katılması kazanç olur diye düşünüyorum…