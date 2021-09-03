  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ünlü anketçi AK Parti'nin ''ittifak'' planını açıkladı

Ünlü anketçi AK Parti'nin ''ittifak'' planını açıkladı

Ünlü anketçi AK Parti'nin ''ittifak'' planını açıkladı

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz "ittifak yasası kalkacak demektir" iddiasını ortaya koydu.

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, seçim barajı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özkiraz, "AKP ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir" iddiasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz'ın açıklaması şöyle:

"Yüzde 7 seçim barajı geliyorsa ittifak yasası kalkacak demektir. Akp ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir. Yüzde 7 ise "AKP'nin güvenilmezligine karşı MHP'nin sigortası" Belli ki Muhalefetin dar/daraltılmış bölgeye dağınık girmesi umut edilmiş. 

Muhalefet şimdiden tek liste / ya da birbiri lehine bölgelerden çekilme stratejisini konuşmalı. Muhalefet her bölgede seçime tek parça girmezse AKP mecliste hak ettiğinin çok üstünde vekille temsil edilecektir."

Etiketler kemal özkiraz avrasya araştırma ittifak seçim barajı devlet bahçeli recep tayyip erdoğan mhp ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yangınlarla kül olan Bodrum'daki iş makinaları kameralara yakalandı
Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi
Enflasyon açıklandı; Dolar, Euro, Sterlin ve altın yükselişe geçti
ABD'de felaketin boyutu büyüyor! Can kaybı arttı
Yeni Akit yazarından ünlü sanatçıya çirkin tehdit
Sedat Peker paylaştığı son video'ya kendisi bile şaşırdı
Canlı yayında Nagehan Alçı krizi: ''Beni yayından alınız!''
Danilo Şef'in MasterChef Türkiye’den apar topar ayrılmasının nedeni belli oldu
8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü
Beyonce'tan cinsel ilişki itirafı