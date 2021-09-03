Ünlü anketçi AK Parti'nin ''ittifak'' planını açıkladı

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz "ittifak yasası kalkacak demektir" iddiasını ortaya koydu.

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, seçim barajı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özkiraz, "AKP ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir" iddiasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz'ın açıklaması şöyle:

"Yüzde 7 seçim barajı geliyorsa ittifak yasası kalkacak demektir. Akp ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir. Yüzde 7 ise "AKP'nin güvenilmezligine karşı MHP'nin sigortası" Belli ki Muhalefetin dar/daraltılmış bölgeye dağınık girmesi umut edilmiş.

Muhalefet şimdiden tek liste / ya da birbiri lehine bölgelerden çekilme stratejisini konuşmalı. Muhalefet her bölgede seçime tek parça girmezse AKP mecliste hak ettiğinin çok üstünde vekille temsil edilecektir."