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  4. Yeni Bakan Derya Yanık'tan MHP'lileri kızdıracak paylaşım

Yeni Bakan Derya Yanık'tan MHP'lileri kızdıracak paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın, MHP lideri Bahçeli hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Kabine'de bazı değişiklikler yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye ayrıldı. Aile Bakanlığına Derya Yanık getirilirken, Çalışma Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. Bir değişiklik de Ticaret Bakanlığı'nda yapıldı, Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirildi.

İKİ BAKAN GÖREVDEN ALINDI
Yapılan atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

Yeni bakan Derya Yanık'ın silmeyi unuttuğu paylaşımları ortaya çıktıYeni bakan Derya Yanık'ın silmeyi unuttuğu paylaşımları ortaya çıktıPolitika

BAHÇELİ İÇİN SERT İFADE
Bu gelişmeler sonrası gözler yeni isimlere çevrilmişken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yeni Bakan Yanık'ın 2015 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir Twitter paylaşımında Bahçeli'ye "çapsız" demesi dikkat çekti. Bir kullanıcının yorumu üzerine cevap metni yazan Derya Yanık, "Bahçeli çapsızdır ama hain değildir. FETÖ meselesi de uzun bence. İlk tepki gösterendi; sonra kendince hükümete ders veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

 "YAZIKLAR OLSUN"
Yanık, 10 Ekim 2015'deki gar katliamından sonra yaptığı Twitter paylaşımlarında ise Bahçeli'yi etiketleyerek şunları yazmıştı: "Size de yazıklar olsun! Ruhunuz tümüyle iğdiş edilmiş artık anladık! Gerçekten yazıklar olsun! Türkiye'nin yönetilemez hale gelmesini iştahla bekliyorsunuz anladık! Şu halde milliyetçilikten falan bahsetmeyin artık!"

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Etiketler derya yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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