Yeni ittifak mı kuruluyor? Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Erbakan'ın ittifak teklif ettiğini söyleyen Davutoğlu, ''Şu anda bizim yapmamız gereken bir vizyon ortaya koymak, milletin önüne güçlü bir alternatif vizyonu ortaya koymak lazım. İkinci, üçüncü ittifakları konuşmak için erken'' dedi.

Türk siyaseti bir yandan erken seçim tartışmalarını gündemde tutarken, diğer yandan da ittifakları konuşuyor. Cumhur ve Millet haricinde üçüncü bir ittifakın kurulması yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ancak üçüncü ittifakın sol partiler tarafından mı yoksa muhafazakar partiler tarafından mı kurulacağı merak ediliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber türk TV'de katıldığı canlı yayında "Üçüncü ittifak" sorularını yanıtladı.

"TALEBİ BEN GETİRMEDİM"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın üçüncü ittifak talebi olduğunu belirten Davutoğlu, "Seçim ufukta görünene kadar ilkeler bazında herkesin herkesle görüşmesi lazım. Sayın Fatih Erbakan'la görüştüğümüzde üçüncü ittifakı konuştuk, bu benim talebim değildi. Farklı görüşler ortaya atıldı. Şu anda bizim yapmamız gereken bir vizyon ortaya koymak, milletin önüne güçlü bir alternatif vizyonu ortaya koymak lazım" dedi.

"İTTİFAK KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

İttifakların konuşulması için erken olduğunu anlatan Davutoğlu, "İkinci, üçüncü ittifakları konuşmak için erken. Siyasal mühendislik yerine, vizyon koymak lazım. Şu anda bizim partimizde gurur duyduğum, ümit beslediğim çok önemli süreç yaşıyoruz. Türkiye'de yeni bir çift kutup oluşturulmaya çalışıyor. 21. yüzyılın konseptlerini, kavramlarını zihinlerimizden çıkarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.