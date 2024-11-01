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Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Tunç'tan ''savcı'' iddiasına yalanlama geldi

Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Tunç'tan ''savcı'' iddiasına yalanlama geldi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığı iddialarını yalanladı.

Bakan Tunç, sosyal medye hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur" dedi. 

DHA

Etiketler yenidoğan çetesi savcı adalet bakanı yılmaz tunç
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