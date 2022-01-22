Yer alacağı ittifak bile belli: Yeni bir parti geliyor

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, yeni kurulacak partinin ideolojisinin aynı olacağını belirtti.

Kurulacak olan partide genel başkanlık görevini yürütmeyeceğini belirten Canpolat, “Osmanlı Ocakları olarak 72 ilde, 438 ilçede teşkilatlanmış, yurtta ve dünyada 16 yıla aşkın süredir insanlık adına faydalı faaliyet gösteren bu milletin bağrından çıkmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız ortak istişareler sonucunda, ülkemiz milletimiz adına daha faydalı faaliyetler yürütebilmek için, hiç kimseye, hiçbir siyasi partiye yük olmadan kendi siyasi partimizi kurma kararını almış bulunmaktayız. Şahsım adına, kurulacak partide genel başkanlık görevi veya yöneticilik yapmayı düşünmüyorum. Osmanlı Ocakları’nda görevime devam edeceğim, millet vekili adayı da olmayacağım. Osmanlı Ocakları’nı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletimize hizmet ederken görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Kadir Canpolat, yeni kurulacak olan partinin Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağını da aktardı.