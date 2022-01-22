  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Yer alacağı ittifak bile belli: Yeni bir parti geliyor

Yer alacağı ittifak bile belli: Yeni bir parti geliyor

Yer alacağı ittifak bile belli: Yeni bir parti geliyor

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, yeni kurulacak partinin ideolojisinin aynı olacağını belirtti.

Kurulacak olan partide genel başkanlık görevini yürütmeyeceğini belirten Canpolat, “Osmanlı Ocakları olarak 72 ilde, 438 ilçede teşkilatlanmış, yurtta ve dünyada 16 yıla aşkın süredir insanlık adına faydalı faaliyet gösteren bu milletin bağrından çıkmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız ortak istişareler sonucunda, ülkemiz milletimiz adına daha faydalı faaliyetler yürütebilmek için, hiç kimseye, hiçbir siyasi partiye yük olmadan kendi siyasi partimizi kurma kararını almış bulunmaktayız. Şahsım adına, kurulacak partide genel başkanlık görevi veya yöneticilik yapmayı düşünmüyorum. Osmanlı Ocakları’nda görevime devam edeceğim, millet vekili adayı da olmayacağım. Osmanlı Ocakları’nı da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletimize hizmet ederken görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

 Kadir Canpolat, yeni kurulacak olan partinin Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağını da aktardı.

Etiketler parti osmanlı ocak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia
İstanbul sokaklarında gece yarısı ''uykuları kaçıran'' feryat
O Ses Türkiye birincisi belli oldu
Milyonlarca emekli ve memura ''ek zam''da mutlu son
Canlı yayında ''Büyük baş saraya girdiği zaman...'' demişti, gözaltına alındı
Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı sosyal medyayı salladı
Altında sadece fiyatları değil, her şeyi değiştirecek kabus senaryosu
Sağlık Bakanlığı'nın uçan ambulansının içi ilk kez görüntülendi
Erdoğan ve Bahçeli anlaştı! İşte Cumhur İttifakı'nın yeni seçim planı