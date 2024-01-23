Yerel seçimler için Özgür Özel'e ''özel'' formüller

Siyasetin ağır topları CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel’e başarı formüllerini anlattı.

CHP için büyük önem arz eden 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasetin duayen isimleri ‘akçeli işlerden uzak ve toplumda karşılığı olan isimlerin’ partiye seçim başarısı getireceği görüşünde birleşti.

Özgür Özel'e başarı getirecek öneriler

Yeniden Merhaba dergisinde Bektaş Türk tarafından kaleme alınan yazıda ‘Özgür Özel’e başarı getirecek ‘ öneriler şöyle sıralandı:

"Kararlı bir duruş ve kimseden etkilenmeyen toplum ağırlıklı aday seçimleri,

Parti içindeki hiziplerin baskısından uzak özgür aday tercihi,

Akçeli işlerden uzak, şaibeye bulaşmamış adaylar, Liyakat ve deneyime azami özen,

Değişimin ruhuna uygun olarak 3 dönemden fazla göreve talip isimlerle vedalaşma ve yeni isimlerle yola devam.."

Siyaset kurtlarının önerileri bunlar..

Özel’in kararı, "tamam mı, devam mı"nın da yanıtı olacak.