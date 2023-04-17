Yeşil Sol Parti'de kriz mi var ? Demirtaş'tan TİP'e mesaj

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, TİP'in ayrı liste kararıyla ilgil, "Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz. yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emek ve özgürlük ittifakına yönelik söylemleriyle ilgili “Erdoğan, HDP’nin ve Kürtlerin oyunu alabileceğinden emin olsa HDP Genel Merkezi’nin önüne çadır kurar, orada yatar kalkardı” dedi.

Demirtaş, bugünkü seçim matematiğinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye oy vermekle, Erdoğan’a oy vermek arasında bir fark olmadığını belirterek “Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler” dedi.

Demirtaş ayrıca TİP'in kendi listesiyle seçime girmesini ise şu sözlerle yorumladı:

"Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz. TİP’in kendi kararıdır, biz ancak saygı duyup başarılar dileyebiliriz. Ama halen, yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeşil Sol Parti seçmeninin partisi bellidir, oyu da Yeşil Sol Parti’yedir tabii ki. Başka türlü nasıl olabilir ki?"